Der Heidelberger Zoo hat nicht nur bei den tierischen Bewohnern seine Inventur abgeschlossen, sondern auch seine Besucherstatistik für das letzte Jahr: Insgesamt 457.730 Besucher kamen 2018 in den Heidelberger Tiergarten und damit fast genauso viele wie im Jahr 2017. "Der goldene, warme Herbst hat für zahlreiche Besucher im Spätjahr gesorgt. Die geringeren Besucherzahlen in den sehr heißen Sommermonaten konnten wir so teilweise wettmachen und das vergangene Jahr mit einem guten Ergebnis beenden", blickt Zoodirektor Klaus Wünnemann zufrieden zurück.

Dass der Zoo nicht nur ein Ausflugsziel für Familien mit Kindern ist, zeigt ein näherer Blick auf die Zahlen: Die Hälfte der rund 345.000 Besucher mit Tageskarte sind Erwachsene, die ohne Kinder in den Zoo kommen. Auf die letzten drei Jahre bezogen, ist diese Zahl sogar gestiegen. "Diesen Trend bestätigt die positive Resonanz, die wir für Sonderveranstalten wie beispielsweise den Welt-Elefantentag, der sich gezielt auch an Erwachsene richtet, bekommen", sagt Wünnemann.

Aber auch als außerschulischer Lernort wird der Zoo in Zusammenarbeit mit der Zooschule immer attraktiver: Die Anzahl der Schülergruppen aus Heidelberg ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen - um rund 16 Prozent. (tt)