Claus Peymann wurde am 7. Juni 1937 in Bremen geboren, er ist der wohl einflussreichste Theatermacher Deutschlands. Der Regisseur steht für großes Schauspieler-Theater und ideenreiche Interpretationen von Dramentexten. Während seiner Intendanz in Stuttgart sorgte er 1977 mit dem Spendenaufruf zugunsten der Zahnbehandlung der inhaftierten RAF-Terroristin Gudrun Ensslin für heftige Debatten, aber der damalige CDU-Oberbürgermeister Manfred Rommel schützte ihn vor Hans Filbingers CDU-Landesregierung, die ihn entlassen wollte. Bedeutende Regie-Leistungen, etliche Preise und Einladungen zum Theatertreffen krönten seine Intendanten-Jahre in Bochum und am Wiener Burgtheater. Von 1999 bis 2017 leitete er das Berliner Ensemble (BE). Zu seinem 80. Geburtstag veröffentlichte seine Lebensgefährtin Jutta Ferbers 2017 zwei voluminöse Bände über die Zeit am BE sowie eine Biografie. An den Anfang stellte sie einen Klassenbucheintrag von 1947: "Peymann rülpst - und schaut sich triumphierend um." (voe)