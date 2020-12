Der Ball liegt nun in Karlsruhe

Die Stadt Heidelberg rechnet damit, dass bis Ende kommender Wochen alle Unterlagen und Stellungnahmen zur Erteilung einer Baugenehmigung vorliegen. Da ein Nachbar eine Einwendung eingelegt hat, fällt das Genehmigungsverfahren in die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Auch der Petitionsausschuss des Landtages könnte – zumindest theoretisch – das Projekt stoppen. Doch es dauert häufig länger als ein Jahr, bis der Ausschuss die Eingaben abschließend bearbeitet hat und dem Landtag eine Empfehlung gibt, wie weiter zu verfahren ist.

In ihrer Stellungnahme zur Petition hat die Stadt die Vorwürfe zurückgewiesen. In vielen Punkten werde die Stadthalle wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzt. Zugleich erfülle sie künftig die Anforderungen an ein modernes Veranstaltungshaus. Nutzer und Vertreter der Bürgerschaft seien mehrmals eingebunden worden.