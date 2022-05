> Das Naturschutzgebiet "Gräbenwiesen, Spechbach, Weidichberg und Birkenwald" mit rund 44 Hektar Fläche ist im gleichnamigen Landschaftsschutzgebiet eingebettet und wurde 1993 ausgewiesen. Insgesamt umfassen die Schutzgebiete eine Fläche von rund 143 Hektar. Das Gebiet umfasst Teile eines typischen und ursprünglichen Ausschnittes der Kulturlandschaft des Kraichgaus. Es beinhaltet zahlreiche selten gewordene und naturnahe Biotoptypen und enthält unterschiedliche Landschaftselemente, die durch extensive, meist landwirtschaftliche Nutzung entstanden sind: Hohlwege, Terrassen und Stufenraine, Hangbereiche und Senken. Das naturbelassene Bachbett des Waldangelbachs, Auwälder, Röhrichte und Nasswiesen in den feuchten Bereichen wechseln sich mit Magerrasen, Hecken und Wiesen an den trockenen Hängen ab. Auf den Wiesen leben viele Insekten, die wiederum Nahrungsgrundlage für verschiedene Vogelarten sind. So kann man dort beispielsweise Neuntöter bei der Jagd beobachten. In den offenen Lösswänden der Hohlwege bauen viele Wildbienenarten, zum Beispiel die Zaunrüben-Sandbiene, ihre Nester. tt