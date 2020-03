> Auch andere Kirchengemeinden in der Region gehen neue Wege. Die katholische wie die evangelische Gemeinde von Meckesheim und Mönchzell ruft am Sonntag, 22. März, dazu auf, zum Läuten der Kirchenglocken zu Hause eine kleine Andacht zu feiern und füreinander zu beten. Auch die evangelische Gemeinde von Leimen-Gauangelloch und Gaiberg läutet am Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst zu Hause. Texte dazu stellt sie im Internet unter www.gau-gai-go.de bereit. (RNZ)