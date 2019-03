Stefan Umhey gewinnt Song-Wettbewerb beim "Frühling"

Stefan Umhey hatte am Samstag nicht nur die Ehre, im Rahmen von "Heidelberg singt" auf dem Schloss zu singen. Als Sieger des Song- und Kompositionswettbewerbs des "Heidelberger Frühling" durfte er auch eine Urkunde entgegennehmen. Der Wettbewerb fand in diesem Jahr erstmalig im Rahmen des Musikfestivals statt und rief alle Musiker auf, die sich bei "Heidelberg singt" beteiligten, mitzumachen. Unter dem Thema "Wie wollen wir leben?" hatten sich mehrere Teilnehmer online beworben. Acht von ihnen kamen schließlich in die engere Auswahl. Umhey, ehemaliger Balletttänzer und Inspizient des Stadttheaters Heidelberg, landete mit seiner Eigenkomposition "Do schteck’sch net drin" am Ende ganz vorne. Als Belohnung darf Umhey beim Festival im nächsten Jahr auf einer der großen Bühnen auftreten.

Aufgabe des Wettbewerbs war es, ein Lied, einen Song, ein Gedicht oder einen Poetry-Slam zu schreiben und per Video einzusenden. Teilnehmen konnte jeder: Liedermacher, Bands, Chöre, Poetry-Slammer oder auch Schulklassen und Musikschulgruppen. Die einzige Bedingung war ein eigenes Werk. Der Sieger wurde per öffentlicher Internet-Abstimmung gewählt. Sm.