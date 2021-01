> Die Vorgeschichte: Im Juli 2020 fasste der Hirschberger Gemeinderat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbepark Hirschberg Süd, 2. Änderung", mit dem das bestehende Gewerbegebiet nach Süden um zehn Hektar erweitert werden soll.

Im Laufe der folgenden Monate formierte sich aus der Bürgerschaft Widerstand gegen die geplante Erweiterung: Die Bürgerinitiative "Bürgerbegehren" wurde gegründet und sammelte Unterschriften. Schließlich bewirkte das Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid. Am Sonntag, 14. März, können die Hirschberger nun über die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses abstimmen.

> Die Gewerbeflächenstudie des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) aus dem Jahr 2019 untersucht den Bedarf an Gewerbeflächen in der Metropolregion bis 2035 und berücksichtigt dabei auch deren Marktgängigkeit. Sie stellt einen Bedarf von 1500 Hektar fest. Dem stehen verfügbare Flächen in Höhe von nur 1010 Hektar gegenüber. Es fehlen perspektivisch also 490 Hektar. zg/ans