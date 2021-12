> Beim Impfen übergangen: "Warum gibt es aktuell keine Impfaktionen in Walldürn?" Diese Frage haben zuletzt mehrere Bürger an Stadtrat Peter Trabold gerichtet. "Wir haben sehr früh und mit allen Mitteln bei den SLK-Kliniken in Heilbronn versucht, ein mobiles Impfteam nach Walldürn zu holen", erklärte Bürgermeister Markus Günther. Man sei jedoch bislang nicht berücksichtigt worden. Aber: "Wir sind gerade daran, einen Termin zu organisieren", so der Rathauschef.

> Kommissarische Kommandanten: Während der Corona-Pandemie endeten bei fünf Feuerwehrabteilungen und der Gesamtfeuerwehr die Amtszeiten der Kommandanten. Die Corona-Regeln, Urlaubszeiten und die Personalfindung ließen bislang keine Neuwahlen zu. Doch Hauptamtsleiter Helmut Hotzy hatte eine gute Nachricht: "Alle Funktionsträger haben sich bereit erklärt, ihr Amt kommissarisch weiterzuführen." Der Gemeinderat gab seine Zustimmung.

> Whiteboards für Schulen: Für die Zuschüsse, die die Stadt Walldürn als Schulträger aus dem Programm "Digitalpakt Schule" erhält, sollen unter anderem 33 Whiteboards für die Konrad-von-Dürn-Realschule und die Auerberg-Werkrealschule angeschafft werden. Die Stadt Walldürn bringt Eigenmittel in Höhe von 47.775 Euro ein, die Förderung beträgt 191.100 Euro. Die Installation der Multi-Touch-Displays ist laut Wolfgang Teichmann, dem Systemadministrator der Stadtverwaltung, für die Osterferien denkbar. Den Auftrag vergab der Gemeinderat an die Firma Klang-Farm aus Lobbach, die sich für 224.638 Euro um Lieferung und Montage kümmert. Einige Vorarbeiten wie der Ausbau der vorhandenen Tafeln und die Verlegung von Kabeln sind nicht im Preis enthalten. jam