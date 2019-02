> „Fridays for Future“ ist eine weltweite Bewegung, die vor allem von Schülerinnen und Schülern getragen wird und effektive Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel fordert. Vorbild der Bewegung ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die seit August 2018 jeden Freitag die Schule bestreikt, um für das Klima zu demonstrieren. Anfangs protestierte die Schülerin dabei alleine, mittlerweile folgen Jugendliche auf dem ganzen Planeten ihrem Beispiel.

In Deutschland wurde die Bewegung Ende 2018 aktiv. Die bislang größten Demonstrationen fanden mit 5000 Teilnehmern am 25. Januar in Berlin statt sowie mit bundesweit 30 00 Teilnehmern bei Aktionen in über 100 Städten in ganz Deutschland am 15. Februar statt.

Die Demonstrationen und Kundgebungen von „Fridays for Future“ finden in der Regel freitagvormittags statt. Unter dem Motto „Warum für die Zukunft lernen, wenn diese zerstört wird“, bestreiken die Schülerinnen und Schüler den Unterricht, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. dns