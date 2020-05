> Teal Fowler, geb. am 11. Dezember 1970 in Batavia (New York), Spieler: In Deutschland seit 1994 in Eschweiler, Lünen, Dortmund, Königsborn (2.Liga Nord), Iserlohn (Bundesliga, DEL); Trainer: 2001-2005 Co-Trainer Iserlohn Roosters, 2005/06 Cheftrainer Krefeld Pinguine, 2006-2010 Co-Trainer Adler Mannheim; Sportmanager: 1. Mai 2010 bis 4. Dezember 2017 Adler Mannheim (Pokalsieger 2007, Meister 2007 und 2015); Europa-Scout: Arizona Coyotes (NHL), seit 1. Juli 2019. RK