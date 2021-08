> Die Medizinische Fakultät in Mannheim wurde 1964 gegründet, um das Universitätsklinikum Heidelberg bei der Medizinerausbildung zu entlasten. Die Studierenden aus Heidelberg kamen erst nach dem Grundstudium nach Mannheim, um dort den klinischen Teil ihrer Ausbildung zu absolvieren. Daher wurde die Mannheimer Medizinfakultät damals nicht als Vollfakultät, sondern zunächst als Sektion der Medizinischen Gesamtfakultät der Universität Heidelberg und 1969 als eigenständige "Fakultät für Klinische Medizin Mannheim" gegründet.

> Im Jahr 2006 wurde die Fakultät zur Vollfakultät und heißt seitdem "Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg". Dies war verbunden mit dem Aufbau der vorklinischen, forschungsorientierten Fächer und der Einrichtung des Modellstudiengangs nach dem "Mannheimer Curriculum für Medizin und Medizinnahe Berufe" (MaReCuM).

> Unter den insgesamt 35 Universitätsklinika in Deutschland ist die UMM mit einer vergleichsweise jungen und kleinen Medizinischen Fakultät ausgestattet. Zur Medizinischen Fakultät Mannheim gehören 34 Abteilungen und vier Institute. Sie zählt 893 Mitarbeitende und 1708 Studierende.

> Von Beginn an belegten die MaReCuM-Studierenden durchweg führende Plätze bei den bundesweit einheitlichen Ärztlichen Prüfungen (Staatsexamina). In diesem Jahr haben die Mannheimer Medizinstudierenden Platz 2 beim ersten Abschnitt (M1) und Platz 1 beim zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2) belegt.

> Große bauliche Veränderungen stehen an: Die Kliniken des Universitätsklinikums Mannheim sollen ihren Platz in der "Neuen Mitte" finden. Der in der Planung weit fortgeschrittene Bau eines Forschungs- und Lehr-Campus um das Alte Kesselhaus an der Röntgenstraße, mit einer direkten räumlichen Verbindung zum MMT-Campus, soll in den nächsten Jahren realisiert werden. oka