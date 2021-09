Föhr kritisiert Stadt Mannheim

Der Streit um Krankentransporte in der Region hat die Landespolitik erreicht. Alexander Föhr, der CDU-Bundestagskandidat im Wahlkreis Heidelberg, will am kommenden Mittwoch bei einem persönlichen Gespräch mit Innenminister Thomas Strobl Lösungsmöglichkeiten erörtern und den Parteifreund dazu auffordern, sich "dieser wichtigen Sache" anzunehmen. "Oberste Priorität muss es sein, jetzt zu einer Lösung im Sinne der Patienten zu kommen. Es darf nicht sein, dass sie die Leidtragenden sind", schreibt Föhr in der Pressemitteilung.

Wie die RNZ berichtete, will die Stadt Mannheim dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) nur noch Fahrten mit Bezug auf die Quadratestadt genehmigen. Somit könnten auf Patienten im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg, die einen Krankentransport benötigen, schwere Zeiten zukommen. Der ASB hat beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe Widerspruch eingelegt. "Sollte die Stadt Mannheim die Genehmigung künftig dahingehend verändern, werden wir die Krankentransporte deutlich einschränken müssen", fürchtet ASB-Geschäftsführer Joachim Schmid.

Fahrten im Stadtgebiet Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis würden dann in der bisher gewohnten Form nicht mehr möglich sein. "Hier geht es um das Patientenwohl und nicht um lokale Egoismen", kritisiert Föhr die Stadt Mannheim. Die Versorgung kranker Menschen könne nur gewährleistet werden, wenn eine ausreichende Dichte an Rettungswagen und Krankentransporten zur Verfügung steht. Deshalb sei die Metropolregion gefordert, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, verlangt Föhr.

Für den CDU-Politiker ist das Vorgehen der Quadratestadt unverständlich und inakzeptabel. "Einerseits leben wir in einem zusammenwachsenden Europa und andererseits bauen einzelne Kommunen bei so einem wichtigen Thema wie dem Krankentransport wieder Grenzen auf", schimpft Föhr und schreibt: "Ich erwarte, dass die Stadt Mannheim sich hier bewegt und die Genehmigung zeitnah erteilt." (alb/sha)