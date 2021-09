Die erste Station für Asylbewerberinnen und -bewerber in Baden-Württemberg ist in der Regel das Ankunftszentrum Patrick Henry Village in Heidelberg. Dort werden die Flüchtlinge registriert, medizinisch untersucht und stellen beim dort ebenfalls angesiedelten Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ihren Asylantrag. Danach werden sie den Stadt- und Landkreisen für die vorläufige Unterbringung zugeteilt. Die Anzahl der Asylsuchenden und Flüchtlinge richtet sich nach der Einwohnerzahl des jeweiligen Stadt- und Landkreises. Die vorläufige Unterbringung findet in Gemeinschaftsunterkünften (GUK) und Wohnungen statt. Nach spätestens 24 Monaten werden die Menschen dann für die Anschlussunterbringung den 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises zugeteilt. RNZ