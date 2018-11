Laut Mitteilung der Verwaltung verfügt der Landkreis Heilbronn aktuell über fast 2200 Plätze in verschiedenen Sammelunterkünften. Weil diese Unterkünfte allerdings mit 1338 Personen nur zu 61 Prozent belegt sind, will der Kreis einige Unterkünfte abbauen. Ohne die "Fehlbeleger", also ohne die aktuell 753 Geflüchteten, die eigentlich von den Kommunen untergebracht werden müssten, aber vorerst in Sammelunterkünften bleiben, läge die Auslastung sogar bei nur 27 Prozent. (rnz)