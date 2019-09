Florian Lauer, Jahrgang 1984, ist gebürtiger Eberbacher und in Igelsbach aufgewachsen. Zur Schule ging er an der Dr.-Weiss-Grundschule und später bis 2002 an der örtlichen Realschule. Bis dahin nahm er auch Unterricht an der Musikschule Eberbach. Seine Lehrer waren Holger Nesweda, Jürgen Link, Michael Juszczack, sowie in den Combos Bernhard Sperrfechter und Gerd Mayer-Mendez. Florian Lauer studierte an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden, wo er von 2006 bis 2010 sein Künstlerisches Diplom im Hauptfach Schlagzeug erwarb und bis 2012 Künstlerische Meisterklassen in Schlagzeug und Komposition absolvierte. Genre: zeitgenössischer Jazz. Von Dresden aus, wo der Vater eines kleinen Sohnes heute lebt, tourt er mit Bands in unterschiedlichen Besetzungen durch ganz Deutschland und veröffentlicht zwei bis vier Platten pro Jahr. In Eberbach ist der Schlagzeuger und Komponist in jüngster Zeit unter anderem mit den Trios Lammel-Lauer-Bornstein und Axiom in der Reihe "Jazzme" aufgetreten.