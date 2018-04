Hintergrund "Feierfeindliche" Abitermine?

Der Zeitplan für das schriftliche Abitur an allgemeinbildenden Gymnasien weist dieses Jahr in Baden-Württemberg eine Besonderheit auf: Die erste Prüfung wird am heutigen 18. April in Deutsch geschrieben, die letzte am 2. Mai in Mathematik. Das bedeutet: Alle Schüler müssen am Ende der Klausurenzeit im Pflichtfach Mathe noch einmal "ran".

Eine disziplinierende Maßnahme seitens des Kultusministeriums, um ausschweifende Abifeiern während der Prüfungszeit zu verhindern? Nein, sagt das Ministerium. Die Konstellation sei Zufall. Erstmals wird in diesem Jahr auf bundesweit einheitliche "Poolaufgaben" für Deutsch, Mathe, Englisch und Französisch zurückgegriffen. Dafür war eine genaue Terminabsprache mit den anderen 15 Bundesländern notwendig. Die "Rahmung" durch Deutsch und Mathe bleibt eine Ausnahme - und ist schon im Jahr 2019 nicht mehr gegeben. sös