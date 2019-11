Einbrüche in Hirschberg: Laut Polizeisprecher Christoph Kunkel ist Hirschberg kein Kriminalitätsschwerpunkt, die Einbruchszahl generell niedrig. Der Fünf-Jahres-Mittelwert liegt bei 15 Einbrüchen. Aktuelle Zahlen gibt die Polizei vor Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik nicht heraus. Kunkel konnte aber sagen, dass die Zahl der Einbrüche in Hirschberg im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sei. 2018 wurde in der Gemeinde sieben Mal eingebrochen. Vier Jahre zuvor war dies sogar 25 Mal der Fall.

Infos rund ums Thema „Einbruchschutz“ gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Römerstraße 2-4, Heidelberg, Tel. 06221/99-1234, Mail beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de. Infos unter: www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Hilfe für Opfer: Beratend und begleitend steht der „Weiße Ring“ Einbruchsopfern bei. Kontakt für den Rhein-Neckar-Kreis: Außenstellenleitung: Thomas R. J. Franz, Mobil: 0151/55164734, E-Mail: weisser-ring-rnk@gmx.de. ans