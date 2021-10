Wer zu Sarah Chaksad (2 x 2 Tickets) möchte, ruft an unter 0137822/702321 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TICKET mit dem Kennwort "Chaksad" sowie Name und Adresse. Für Peter Bernstein (2 x 2) lautet die Nummer 0137822/702322 und per SMS an 52020: RNZ WIN PREIS mit dem Kennwort "Bernstein". Und für Ben Wendel (4 x 2) ist die Nummer 0137822/702323 geschaltet. Per SMS (52020) dann mit RNZ WIN VERLOSUNG und dem Kennwort "Wendel". Die Leitungen sind bis Mittwoch, 27. Oktober, 13 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dt. Festnetz – aus dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS 0,50 Euro. Mit Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Hinweise zu Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz auf www.rnz.de/datenschutzhinweise-gewinnspiele)