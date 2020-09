Die Nachfrage ist enorm. Deswegen wird es

> Zusatzkonzerte geben mit dem Julia Kadel Trio am 6. Oktober im Heidelberger Karlstorbahnhof, mit Sokratis Sinopolous am 27. Oktober in der Heidelberger Friedenskirche sowie mit dem Sepalot Quartet am 5. November im Karlstorbahnhof. Dabei ist jeweils um 18.30 Uhr und dann nochmals um 21 Uhr Konzertbeginn. Zweite Shows geben zudem Vincent Peirani & Emile Parisien (31. Oktober Christuskirche Mannheim; Uhrzeit noch offen) sowie Michael Wollny (Zusatzkonzert 14. November Christuskirche Mannheim, 17 Uhr).

> Neu ins Programm gekommen sind vier weitere Konzerte: Nik Bärtsch (20. Oktober Friedenskirche Ludwigshafen), Allen Blairman presents Treasure Chest (26. Oktober Karlstorbahnhof), Jens Thomas (10. November das Haus Ludwigshafen) und Shama Bongo (11. November Karlstorbahnhof).

> Abgesagt wurden aufgrund der aktuellen Situation folgende Konzerte: Jaimie Branch (20. Oktober), Slowly Rolling Camera (2. November) und Carsten Lindholm Trio (6. November).

> Tickets gibt es bei den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung und unter www.enjoyjazz.de. wit