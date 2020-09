> Mit dem Energiewendemonitor will der Netzbetreiber Entega den Stand der Energiewende in seinem Versorgungsgebiet transparent aufzeigen. Die eigens entwickelte digitale Daten-Plattform "Energiewendemonitor" zeigt auf einen Blick, wie viele regenerative Energie aus Wind, Sonne, Biomasse erzeugt wird und stellt der Erzeugung den Stromverbrauch der privaten Haushalte, des Gewerbes und der Industrie gegenüber. Die Daten aktualisieren sich im 15-Minuten-Rhythmus. Auf der Plattform werden laut dem Netzbetreiber Daten zusammengeführt, die ohnehin erheben werden. Personenbezogene Daten würden nicht gesammelt. Der Darmstädter Energieversorger hat das Digitalisierungsprojekt im Rahmen der "Smart Region Initiative Rhein-Main-Neckar" entwickelt. Eine derartige digitale Übersicht über Energieströme in einem Versorgungsgebiet gab es nach seinen Angaben in Hessen noch nicht. "Der kommunale Energiewendemonitor ist ein wichtiger Beitrag, um die Akzeptanz für die Umsetzung der Energiewende in unserer Region noch weiter voranzutreiben, weil der Status quo jederzeit deutlich wird", so Marie-Luise Wolff, Vorsitzende des Vorstandes der Entega. cm