> Die Eirich-Gruppe, zu der die Hardheimer Maschinenfabrik Gustav Eirich gehört, bietet Maschinen, Anlagen und Dienstleistungen für Mischtechnik, Granulieren, Pelletieren, Trocknen und Feinmahlen an. Seinen Schwerpunkt legt das familiengeführte Unternehmen auf Verfahren zur Aufbereitung von schüttfähigen Stoffen, Schlicker und Schlämmen. An weltweit 15 Standorten sind rund 1300 Mitarbeiter beschäftigt und erwirtschaften einen Umsatz von bis zu 200 Millionen Euro. Der Exportanteil der Fertigung in Deutschland beträgt bis zu 90 Prozent, Asien ist der wichtigste Absatzmarkt.

> Die Maschinenfabrik Gustav Eirich wurde 1863 als Mühlenwerkstatt gegründet. Heute dient sie als Firmenzentrale und beherbergt die Bereiche Produktion, Technik, Vertrieb und zentrale Dienste. An den Standorten Hardheim und Külsheim sind aktuell 625 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 46 Auszubildende. jam