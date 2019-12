Ein Listenhund soll 600 Euro im Jahr kosten

Leimen plant eine Änderung der Hundesteuer-Satzung. Halter von Kampfhunden – im Amtsdeutsch ist von Listenhunden die Rede – sollen stärker zur Kasse gebeten werden als die Besitzer von Pudeln und Dackeln beispielsweise. Und zwar mit 600 Euro pro Vierbeiner und Jahr. Dies bestätigte Stadtsprecher Michael Ullrich. Bisher hatte die Stadt keinen Unterschied zwischen „normalen“ Hunden und Listenhunden gemacht und pauschal 96 Euro im Jahr verlangt.

„Es handelt sich um eine Initiative der Verwaltung“, sagt Ullrich. „Wir erhoffen uns eine Steuerungswirkung.“ Konkret: Das Halten von Hunderassen wie „American Staffordshire Terrier“ soll unattraktiv gemacht werden. „Wir hatten bisher nie Probleme“, so Ullrich. Eine höhere Steuer auf Listenhunde sei stets am Argument gescheitert, dass man auch einen Mops zum Kampfhund erziehen könne. Der Vorfall in St. Ilgen habe aber Anlass gegeben, diese Haltung zu überdenken.

Im Stadtgebiet werden laut Ullrich 30 Listenhunde gehalten. Mit den geplanten 600 Euro pro Hund würde Leimen im regionalen Vergleich weit oben liegen. Sinsheim verlangt laut Ullrich 612 Euro, Nußloch 324 Euro. Der Stadtsprecher betont, dass die Steuer für „normale“ Hunde nicht erhöht wird. Anfang nächsten Jahres soll der Gemeinderat über die Erhöhung entscheiden, die rund 15 000 Euro mehr im Jahr in die Kasse der Stadt spülen würde. Ullrich rechnet nicht mit Widerstand. (cm)