> Unter 500 Schüler hatte das Hohenstaufen-Gymnasium auch schon mal: unter Schulleiter Norbert Kühn 1964 zählte das HSG gerade mal 494 Schüler. Die Schülerzahl stiegt im folgenden mit den geburtenstarken Jahrgängen an und kam 1975 das erste Mal über die Tausenderschwelle (1011 Schüler unter Schulleiter Bruno Neubauer). Die seit 1964 (und bis heute) höchste Schülerzahl des HSG ergab sich 1979 mit 1240 Mädchen und Jungen. Zu Beginn der 1980er Jahre sank dieser Wert wieder auf die dreistellige Zahl 964 in 1986 (Schulleitung Friedbert Dörfler) und verminderte sich dann kontinuierlich weiter bis in die Neunziger Jahre (1991: 834). Es folgte wieder ein Ansteigen, und 2002 waren es 1017 Schüler (Schulleiter Günter Wiedemer). 2008 war das letzte Jahr seither mit einer vierstelligen Schülerzahl (1005), bereits unter Direktor Helmut Schultz. 2006 hatte es nochmals eine Spitze mit 1056 Schülern gegeben und seitdem verringerten sich die Gymnasiastenzahlen auf besagte 634/635 HSG’ler in 2018/19, die 2018 in 29 Klassen unterrichtet wurden (Schulleitung Anja Katzner).

> "Tag der offenen Tür" 2020 ist am Samstag, 7. März, ab 11 Uhr. Dazu sind alle Viertklässler der Grundschulen in Eberbach und Umgebung mit ihren Eltern eingeladen. Die Anmeldungen der neuen Fünftklässler werden am 11. und 12. März 2020 von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im Sekretariat entgegengenommen. (fhs)