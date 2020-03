Tricks, die aber in Eberbach nicht funktionieren

Ohne Parkschein:

> "Ich war nur kurz in dem Laden".

Dafür gibt’s 10-Cent-Parkscheine, mit denen man zwölf Minuten parken kann.

> "Der Automat war kaputt"

Die Automaten werden regelmäßig kontrolliert. Wenn wirklich nichts geht, Ordnungsamt informieren, Nummer steht auf jedem Automaten.

> In einer Fußgängerzone: "Ich habe nicht gewusst, dass man hier nicht parken darf, weil hier kein Schild steht".

Wer in einer Fußgängerzone ein Parkverbotsschild sucht, wird keines finden. Das gibt’s dort nicht. In Eberbach dürfen Anlieger nur von 6.30 bis 11 Uhr in die Fußgängerzone fahren und dort auch nur während dieser Zeit "vernünftig" parken.

Parkschein abgelaufen:

> "Ich stand dort keine zwei Stunden, ich habe mein Auto zwischendurch bewegt".

Durch die digitale Erfassung mit Bildern, lässt sich auch beweisen, dass ein Auto nicht mehr bewegt wurde.

> "Ich hatte einen Termin in..."

Dann hätte man trotzdem früher kommen müssen – oder eben von vornherein mehr Geld investieren müssen.

Parkschein einer anderen Stadt oder "sonstige Zettel":

Geht gar nicht. Die sehen anders aus. Das wird sofort bemerkt. (mabi)