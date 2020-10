> Carmen Back (52) hat nach dem Abitur am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium in Sinsheim eine Schneiderlehre absolviert. Anschließend studierte sie Bekleidungstechnik in Aschaffenburg. Seit 1991 gibt es das "Das Atelier – Mode, Stoffe und Design" in der Friedrichstraße 11, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Sascha Back führt.

Derzeit hat sie fünf Mitarbeiter in der Werkstatt, im Ladengeschäft sind sie zu viert.