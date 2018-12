Dr. Martina Kirsch wird neue Leiterin der Psychosozialen Beratungsstelle für Suchtkranke in Heidelberg. Nach einer Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Assistentin hat sie an der Universität Wuppertal am Lehrstuhl für Psychologie gearbeitet. Auf dem zweiten Bildungsweg hat die Mutter von drei Kindern das Abitur gemacht und anschließend in Gießen und Wuppertal Psychologie studiert und 2018 eine Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin abgeschlossen. In der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim führte sie mehrere Therapiestudien durch. Seit 2016 arbeitet sie in der Heidelberger Suchtberatung. (mio)