> Drogen in der Region: In der Statistik des Polizeipräsidiums Mannheim nehmen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz tendenziell seit Jahren zu. Nach einem leichten Rückgang 2019 sind sie zuletzt wieder gestiegen: in Heidelberg um 1,7 Prozent auf 1208 Fälle, im Rhein-Neckar-Kreis um 18,2 Prozent auf 2557 Fälle.

Die Polizei erklärt dies vor allem mit erhöhtem Kontrolldruck – gerade auch durch verstärkte Streifen in der Corona-Zeit. Es wurden also mehr Drogendelikte festgestellt, nicht notwendigerweise mehr begangen. 2018 betrafen rund 70 Prozent der Fälle Cannabis. Für 2020 liegt keine Zahl vor.