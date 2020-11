Von Sabrina Lehr

Nußloch/Sandhausen. Die Entscheidung in Leimen ist zwar vertagt, jenseits der Stadtgrenzen sorgt die Drehleiter-Debatte (vgl. weitere Artikel) aber für Zündstoff. Vor allem am bisherigen Standort der gemeinsamen Drehleiter in Nußloch ist man "in der Sache verschnupft", wie Bürgermeister Joachim Förster am Freitag auf RNZ-Nachfrage sagte. In Sandhausen hält man sich dagegen bedeckt: Sowohl Rathauschef Georg Kletti als auch Feuerwehrkommandant Markus Zielbauer wollten sich auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern.

"Die Drehleiter steht seit über 40 Jahren in Nußloch und es besteht keine Notwendigkeit zum Wechsel", findet Förster. Der Vorstoß Leimens kommt für ihn angesichts gemeinsamer Projekte wie der Gartenschau-Bewerbung "zur Unzeit": "Das sorgt nicht gerade für gute Stimmung." Nun müsse der Gemeinderat entscheiden, ob Nußloch im Verbund bleibe und nochmals auf Leimen hinwirke. Sollte es auf den Leimener Alleingang hinauslaufen, geht der Blick zu anderen Nachbarn: "Wiesloch hat eine Drehleiter, Walldorf einen Teleskopmast. Dann müssen wir schauen, wie wir die Versorgung hinkriegen", so Förster. Letztlich gehe es um die Sicherheit der Bürger.

Nußlochs Feuerwehrkommandant Bernd Rensch betont indes: "In sechs Jahren als Kommandant gab es keinen Einsatz, wo Leimen der bessere Standort gewesen wäre." Als Argument für eine Beibehaltung von Nußloch als Standort verweist er auf langjährige Erfahrung: Im Gegensatz zu Leimen verfüge seine Truppe über fünf an der Drehleiter ausgebildete Kameraden, die vor Ort wohnten und arbeiteten und im Ernstfall schnell im Einsatz seien. Er findet: "Das Fahrzeug bringt nichts, wenn man es nicht bedienen kann."

Die Entscheidung fällt am 9. Dezember im Nußlocher und am Folgetag im Leimener Gemeinderat. Eine Schicksalsabstimmung für das Verhältnis der Orte soll es laut Förster aber nicht werden: "Egal wie die Entscheidung ausfällt, wird die Zusammenarbeit mit Leimen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Kirchturmdenken bringt niemandem etwas."