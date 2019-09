Der Dossenheimer Wald umfasst eine Fläche von rund 600 Hektar. Jeweils etwa die Hälfte sind Laub- und Nadelbäume. Bei den Laubbäumen ist vor allem die Buche vorherrschend, bei den Nadelbäumen ist die Fichte die dominante Art. Der überwiegende Teil des Waldes ist im Besitz der Gemeinde, es gibt allerdings auch etwas Privatwald. Richtung Rheinebene sind Laubbäume vorherrschend, Richtung Odenwald steigt der Anteil an Nadelbäumen - so zum Beispiel rund um den Weißen Stein, wo etwa drei Viertel der Bäume Fichten sind. Revierförster ist Michael Jakob. Der 57-Jährige kümmert sich bereits seit dem Jahr 1992 um den Süden des Schriesheimer Waldes und seit acht Jahren auch um den Dossenheimer Forst. Er ist zuständig für insgesamt 1450 Hektar und wird in Dossenheim unterstützt von einem Forstwirt, der bei der Gemeinde angestellt ist. (cm)