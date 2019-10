Die Sanierung des Dossenheimer Hallenbades kostete rund 3,5 Millionen Euro und dauerte 17 Monate. Bei dieser ging es insbesondere um die Erneuerung der veralteten Technik wie Heizung, Lüftung, Elektroanlagen, Zu- und Abwasser. Die Badegäste sehen davon nichts, die neue Technik dürfte aber zu spüren sein. Sichtbar ist sie im Eingangsbereich, am Kassenautomaten mit "Touchscreen" ebenso wie am Bildschirm an der Wand, der bei Veranstaltungen und mehr die bisherige "Zettelwirtschaft" ersetzt. Auch in den Brandschutz und in die Barrierefreiheit wurde einiges investiert. Wie geht es nun weiter? Als nächstes ist die Liegewiese im Außenbereich an der Reihe, auf der neue Spielflächen entstehen sollen. Außerdem sollen neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Das Dossenheimer Hallenbad ist dienstags bis freitags jeweils von 13 bis 21.30 Uhr geöffnet und samstags bis 16.30 Uhr. Dann gibt es um 14 Uhr außerdem eine "Kinderspielstunde". Donnerstags können die "Frühschwimmer" von 7.15 bis 11.30 Uhr ihre Bahnen ziehen und sonntags ist das Bad von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. kaz