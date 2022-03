Die deutschsprachige Anwendergruppe DSAG

Der Verein: Die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ist einer der einflussreichsten Anwenderverbände der Welt. Mehr als 60.000 Mitglieder aus über 3800 Unternehmen bilden ein Netzwerk, das sich vom Mittelstand bis zum Dax-Konzern und über alle wirtschaftlichen Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstreckt.

Die Arbeitsgruppen: Organisiert sind die Mitglieder in 200 Arbeitskreisen und -gruppen, in denen auch Zuständige der SAP vertreten sind. Gemeinsam optimieren sie SAP-Lösungen für den täglichen Gebrauch in den Mitgliedsunternehmen. Der Verband finanziert sich primär über Mitgliedsbeiträge.

Die Geschichte: Der Verein wurde 1997 beim Amtsgericht Heidelberg angemeldet. Damals hatte die Anwendergruppe 180 Mitgliedsunternehmen, 250 Mitgliedspersonen und 16 Arbeitsgruppen.

Die Geschäftsstelle: Über die zurückliegenden 25 Jahre hat sich die DSAG professionalisiert. So arbeiten in der Geschäftsstelle in Walldorf derzeit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Vorsitzende: Jens Hungershausen ist seit Oktober 2020 Vorstandsvorsitzender der DSAG. Hauptberuflich ist er Bereichsleiter IT/CIO und Prokurist des Großhandelsunternehmens MEGA eG.