> Das Dezernat 16 in den Gebäuden der ehemaligen Feuerwache und der Bereitschaftspolizei in der Emil-Maier-Straße bildet mit den Breidenbach Studios das Herz der Heidelberger Kultur-und Kreativwirtschaft. Auf 3000 Quadratmeter Fläche arbeiten hier rund 100 Start-ups, Unternehmen, Selbstständige, Freiberuflerinnen und Freiberufler sowie Künstlerinnen und Künstler aus den Branchen Architektur, Literatur, Design, Mode, Kunst, Darstellende Kunst, Film, Rundfunk, Musik, Presse-, Werbemarkt und IT/Games-Industrie. Gegründet wurde das Zentrum 2013, Betreiber sind die Heidelberger Dienste.

> Ziel des Dezernat 16 ist die wirtschaftliche Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft: durch die Bereitstellung günstiger Räumlichkeiten, ein Angebot an Beratungsmöglichkeiten, Veranstaltungen sowie Möglichkeiten für Kooperation und Vernetzung.

> Coworking wird in Heidelberg an verschiedenen Orten angeboten. Die meisten Räume betreibt die Breidenbach GmbH – darunter das D 16 im Dezernat 16, die B_Fabrik in der Bergheimer Straße und den FensterPlatz in der Kurfürsten-Anlage. pne