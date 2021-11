> Die Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter sind der Polizei zufolge schon seit Jahren eine beliebte Betrugsmasche in ganz Deutschland – und treten auch in der Region immer öfter auf. "Solche Vorfälle kommen hunderte Male vor", erklärt ein Sprecher der Polizei auf RNZ-Anfrage und warnt: "Microsoft wendet sich nie telefonisch an seine Kundinnen und Kunden."

Genau genommen gab es im Rhein-Neckar-Kreis, in Heidelberg und Mannheim dieses Jahr bislang über 250 solcher Anrufe, die zur Anzeige gebracht wurden. Dabei entstand den Betroffenen bisher ein Vermögensschaden von mehr als 280.000 Euro. Die Masche ist der Polizei zufolge dabei immer die gleiche: Unbekannte rufen von Callcentern bei häufig älteren Menschen an und überreden sie durch geschickte Gesprächsführung, diverse Aktionen am Computer durchzuführen. Dadurch erlangen die Täterinnen und Täter Fernzugriffe auf die PC-Systeme der Opfer und führen diverse Überweisungen durch. Oftmals ist den Beamten zufolge eine Häufung von Fällen im gleichen Vorwahlgebiet zu verzeichnen. In einigen Fällen sei auch davon auszugehen, dass die Täter ihre Opfer gezielt über Einträge in Telefonbüchern oder nach dem Zufallsprinzip auswählen.

Um sich vor so einem Betrug zu schützen, rät die Polizei, bei Anrufen von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern sofort aufzulegen. Es dürften niemals persönliche Daten an die Anrufer herausgegeben werden, auch sollte man keine Software installieren. Weitere Infos – auch zur Hilfe, wenn man schon Opfer wurde – hier: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (RNZ)