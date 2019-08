Curaçao

> Beliebt und belebt: Etwa 18.500 Deutsche haben laut Curaçao Tourist Board im vergangenen Jahr die Karibikinsel besucht. Die Traumdestination mit ihren feinen Sandstränden und mehr als 60 Tauchspots bietet Besuchern ein ganzjährig gleichbleibendes trockenes Klima mit Temperaturen, die konstant um die 30 Grad Celsius liegen. Da die Insel außerhalb des Hurrikan-Gürtels liegt, bleibt sie in der Regel von Wirbelstürmen komplett verschont. Regen fällt auf Curaçao nur sehr wenig.

> Gut versorgt: Besonders wer mit Babys oder jungen Kindern verreisen möchte, findet sich auf Curaçao sehr gut aufgehoben, zumal die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen des täglichen Lebens ebenso problemlos ist wie die medizinische Versorgung.

> Ab Amsterdam: Am einfachsten nach Curaçao kommen Reisende mit der niederländischen Fluggesellschaft KLM - in 9,5 Stunden täglich ab Amsterdam. Wer ab Frankfurt oder Stuttgart fliegen möchte, muss zusätzlich rund eine Stunde Flugzeit plus Umsteigezeit einplanen.

> Insidertipp: Ein sportliches Bonbon bietet Curaçao allen Nichttauchern jedes Jahr im November mit dem KLM-Marathon allen Läufern, die gerne mal einen Halbmarathon oder die volle 42-Kilometer-Distanz laufen wollen - ein traumhafter Blick über Willemstad inklusive.