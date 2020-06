Römerstadion: Auf, zu - und wieder auf

Ladenburg. (stu) Die Freude bei der Ladenburger Sportvereinigung (LSV) war natürlich groß, als die trainingslose Zeit wegen Corona endlich vorbei war. Erst kürzlich wurde der Trainingsbetrieb im Römerstadion unter Auflagen wieder freigegeben. "Alles hat gut geklappt, das Stimmungsbarometer in den Abteilungen ging endlich wieder nach oben", sagte die LSV-Vorsitzende Petra Klodt gestern der RNZ. Doch dann kam die große Enttäuschung. Mit Beginn der Pfingstferien sperrte die Verwaltung die Trainingsstätte erneut, was auch Klodt nicht erwartet hat: "Gerne hätten wir auch in den Ferien weiter trainiert, wir haben schließlich Nachholbedarf."

Sie teilte den Frust der Sportler umgehend der Verwaltung mit, die nun reagierte. Fakt ist, dass während der Ferienzeiten das Stadion immer geschlossen ist, in den jetzigen standen zudem Reparatur- und Wartungsarbeiten an. Das wurde der LSV auch mitgeteilt. "Das wussten wir, aber wir dachten, dass wegen der langen Schließung auch in den Ferien trainiert werden kann", so Klodt. Aber das war ein Missverständnis. Die Arbeiten im Stadion begannen, und die Sportler mussten draußen bleiben. Klodt ließ nicht locker und bat um eine Lösung. Die gibt es jetzt: "Ab Montag kann wieder trainiert werden", ist Klodt erleichtert.