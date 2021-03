Konzernchefs fordern strengere Maßnahmen

Zehn europäische Top-Manager, darunter SAP-Chef Christian Klein und ABB-Chef Björn Rosengren, haben kürzlich in einem gemeinsamen Positionspapier weitreichende Klimaschutzmaßnahmen gefordert, etwa die schrittweise Einführung eines sektorübergreifenden CO2-Preises und ehrgeizige Termine für den Kohleausstieg. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie und den historischen Entscheidungen zum europäischen Green Deal hat sich die "CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform and Resilience" 2020 gebildet. Ihr Ziel ist es, die EU zur führenden Region für den Klimaschutz zu machen, Investitionen freizusetzen, Innovationen in Zukunftstechnologien voranzutreiben und zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen.