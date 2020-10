Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch-Walldorf und in den umliegenden Orten? Dies möchten wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Sonntag. In der Klammer befindet sich die Steigerung oder die Abnahme zum Vortrag, in diesem Fall Samstag.

Region Wiesloch-Walldorf

Dielheim: 2 Fälle

Malsch: 0 Fälle

Mühlhausen: 1 Fall

Rauenberg: 1 Fall

St. Leon-Rot: 4 Fälle

Walldorf: 3 Fälle (+1)

Wiesloch: 10 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 0 Fälle

Leimen: 10 Fälle (+2)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 0 Fälle

Nußloch: 7 Fälle (+1)

Reilingen: 0 Fälle

Sandhausen: 6 Fälle

Sinsheim: 22 Fälle (+2)

Zuzenhausen: 0 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 25 Fälle

Kronau: 2 Fälle

Östringen: 12 Fälle

Waghäusel: 7 (+1)