> Castoren sind spezielle Behälter für radioaktive Abfälle und abgebrannte Brennstäbe aus Atomkraftwerken. In diesen Behältern kann der Atommüll gelagert oder transportiert werden. Castor steht für "Cask for storage and transport of radioactive material" (Behälter für Lagerung und Transport von radioaktivem Material). Für den bevorstehenden Transport vom englischen Sellafield nach Biblis werden der Gesellschaft für Nuklear-Service zufolge Castoren vom Typ HAW28M benutzt. Radioaktive Abfälle werden zu einem Glasprodukt verarbeitet und in Edelstahlbehälter eingeschlossen. Ein Castor kann jeweils 28 dieser Behälter aufnehmen und wiegt dann rund 120 Tonnen. lsw