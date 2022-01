Der Wieslocher SPD-Abgeordnete Lars Castellucci hat mit Teilnehmern des "Spaziergangs" gesprochen

An der Wieslocher Röhrgasse und am Marktplatz machte sich Lars Castellucci (SPD), Vize-Vorsitzender des Innenausschusses des Bundestages, am Montag ein Bild vom "Spaziergang". Im Interview spricht er über Maßnahmen und mögliche Hintergründe der Teilnehmer.

Herr Castellucci, wie ist Ihr Eindruck von den "Spaziergängen"?

Es waren viele Menschen vor Ort. Das waren nicht nur Wieslocher, sondern auch welche aus der Umgebung. Es war friedlich, aber es war eindeutig eine Versammlung, insbesondere als alle auf dem Marktplatz standen. Verhaltensregeln, wie Abstände und Hygienemaßnahmen, sind nicht eingehalten worden. Es darf alles gesagt und gedacht werden, aber es muss sich an die Regeln gehalten werden.

Glauben Sie, dass es richtig ist, die "Spaziergänger" laufen zu lassen?

Das war kein spontanes Treffen, sondern eine Versammlung. Das hat mir einer der Teilnehmer gesagt. Er wurde von den Umstehenden korrigiert, dass das ja keine Demo sei. Es ist eindeutig: Alle wissen, was passiert. Durch den Begriff "Spaziergang” sollen Auflagen und Verbote umgangen werden. Nochmal: Es geht nicht um Inhalte, es geht um die Form, die gewahrt bleiben muss. Eine Demo muss im Vorfeld angemeldet werden. Das gilt für alle. Ich erwarte, dass entsprechend vorgegangen wird.

Welche Mittel hat der Rechtsstaat bei nicht angemeldeten Veranstaltungen?

Wenn eine Versammlung stattfindet, die nicht angemeldet ist, kann diese aufgelöst werden. Das ist nicht das Ziel, sondern dass die Verantwortlichen diese anmelden. Dann kriegen sie im Vorfeld gesagt, wo sie demonstrieren können, es muss Verantwortliche geben und Ordner. Es geht nicht, dass uns einfach auf der Nase herumspaziert wird. Sonst halten sich andere Leute auch nicht mehr an die Regeln.

Es gibt Hinweise, dass die "Spaziergänge" von rechten Gruppen ausgerufen werden. Droht eine Unterwanderung?

Wir müssen unterscheiden. Auf der Gegenveranstaltung war von Nazis die Rede. Die "Spaziergänger" haben sich als solche beschimpft gefühlt und sagen, sie fühlen sich in der Situation wie 1933. Mir selbst wurde Faschismus vorgeworfen. So kommen wir nicht weiter. Es geht nicht darum, pauschal jemanden zu verurteilen, sondern darum, was der Verfassungsschutz uns sagt. Nämlich, dass Rechtsextremisten versuchen, die Anti-Corona-Proteste zu unterwandern. Das läuft hochprofessionell. Es wird versucht, über die Corona-Politik andere Themen zu setzen. Ich kann nur raten, aufzupassen, mit wem man da gemeinsam unterwegs ist. Ich werbe immer für Dialogbereitschaft, aber sie wird von denen zerstört, die die Grenze zur Gewalt überschreiten.