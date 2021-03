> Das Unternehmen: 1969 wurde Capri-Sonne in Eppelheim erfunden. Insgesamt ist das Getränk in 110 Ländern verfügbar, den Außenumsatz der Gruppe bezifferte Unternehmenschef Roland Weening im Januar auf "zwischen 1,5 und 1,7 Milliarden Dollar" (1,2 bis 1,4 Milliarden Euro). Größter Markt sind die USA, gefolgt von Deutschland und Großbritannien.

> Eppelheim: Das Unternehmen hat sein Stammwerk und die Produktionszentrale in Eppelheim, weltweit gibt es mehr als 24 Produktionsstandorte. Gesteuert wird die Gruppe von der Firmenzentrale in der Schweiz aus. Dazu kommt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in der Schweiz.

> Der Absatz: Weening, will den Absatz des Fruchtsaftgetränks in den kommenden fünf Jahren auf acht Milliarden Trinkpacks jährlich steigern. Zuletzt wurden etwa sechs Milliarden Folienbeutel pro Jahr verkauft.