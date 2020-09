Marktführer in Europa: Daimler Buses ist auf dem Bus-Markt mit seinen Marken Mercedes-Benz und Setra unterwegs. Die Sparte hat auch ein großes Werk in Mannheim (Evobus) mit über 3000 Mitarbeitern, das allerdings auf Stadtbusse konzentriert ist. So wird der Stadtbus Citaro in der Quadratestadt gebaut.

Stadtbusse im Vorteil: Stadt- und Linienbusse seien "systemrelevant", sagte Till Oberwörder kürzlich dem "Handelsblatt". Die Ausschreibungen der öffentlichen Hand liefen daher auch während der Pandemie weiter. So könne Daimler im Busgeschäft zumindest mit einem gewissen Grundumsatz planen. "Wir unterscheiden in unserem Geschäft zwischen Reisebus und Linienbus", sagt Oberwörder. Während die Nachfrage von Städten und Kommunen nach Fahrzeugen für den Einsatz im öffentlichen Nahverkehr zuletzt recht stabil gewesen sei, kollabierte der Reiseverkehr infolge von Covid-19. "Hier gibt es nach dem massiven Einbruch im zweiten Quartal kaum einen Erholungseffekt", erklärt Oberwörder.

Hoffnungsträger Elektrobus: Mit dem eCitaro, der ebenfalls in Mannheim gebaut wird, hat Daimler mittlerweile auch einen rein elektrischen Stadtbus im Angebot.

"Wir sind echt zufrieden mit dem eCitaro. Im vergangenen Jahr waren wir dreistellig beim Absatz unterwegs", erklärte Oberwörder und kündigt an, nun auch eine Gelenkbusvariante des Modells auf den Markt zu bringen, mit der mehr Personen transportiert werden können. Anders als etwa anfänglich im Pkw-Bereich werde Daimler bei seinen Bussen keinen Engpass an Batterien oder Batteriezellen erleben.