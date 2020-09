Zum Heilbronner "Sommermärchen 2019" ist eine Dokumentation im Buchhandel erschienen. Auf mehr als 350 Seiten lässt sich das Großereignis in vielen Fotos und Fakten nachvollziehen. Zur offiziellen Übergabe der Dokumentation war auch Innenminister Thomas Strobl erschienen, und auch er erhielt ein mehrfaches "Danke". Er war einer der ersten Befürworter und dauerhaftesten Unterstützer der Buga 2019 und hatte sich für Landesmittel starkgemacht. Diese flossen dann auch – insgesamt 60 Millionen Euro – und ein nicht unerheblicher Teil davon in das Projekt zweier an der Universität Stuttgart entwickelter bionischer Pavillons, die durch ihre zukunftsweisende Materialität und Konstruktion in der Fachwelt Aufsehen erregten und die 2023 bei der Buga in Mannheim zu sehen sein werden. (bfk)