Die höchste Besucherzahl einer Buga erreichte die IGA in München 1983 mit 11,5 Millionen Besuchern, davon bis zu 250 000 an einem Tag. Die bisher zweithöchste Zahl an Besuchern hatte die Bundesgartenschau 1975 in Mannheim mit 8,1 Millionen Interessierten. Zur Bundesgartenschau 2011 nach Koblenz kamen 3,6 Millionen Besucher, hier war Hanspeter Faas zuvor Geschäftsführer. Er weist immer wieder darauf hin, dass es bei der Erhebung dieser Zahlen auch auf die "Zählweise" ankommt, etwa wie man Dauerkarten mitzählt. (bfk)