"Testverfahren können wir nicht mehr trauen"

Transparenz und Aufklärung – diese beiden Dinge sind für Dr. Liliane Wirth in der Coronakrise unabdingbar. Auf ihrer Internetseite informiert die Bammentaler Ärztin aktuell zu der Pandemie, teilt Wissen, Erfahrungen, eigene Fallzahlen und das Ergebnis ihres eigenen Testes – und am Mittwoch den Covid-19-Fall einer ihrer Mitarbeiterinnen. Nach einem Patienten ist dies nun der zweite in ihrer Praxis – und für Wirth endgültig Anlass zu sagen: "Dem Test können wir definitiv nicht mehr vertrauen."

Bei dem Test wird üblicherweise ein Abstrich aus dem Rachen oder der Nase entnommen. So auch beim Lebensgefährten der Mitarbeiterin. Dieser hatte vor einer Woche Hals- und Gliederschmerzen. "Bei der Untersuchung habe ich eindeutige Symptome einer Corona-Erkrankung festgestellt", erklärt Wirth. Die Mitarbeiterin wurde auch getestet und in Quarantäne gesteckt. Am Dienstag gab es die Ergebnisse: Der Mann mit Symptomen – negativ, die Frau ohne – positiv.

Wie kann das sein? Ein Fehler beim Testen wäre eine mögliche Erklärung, aber Wirth hat viel Routine mit dem Verfahren. Die andere: Das Virus wandert im Verlauf der Erkrankung Richtung Lunge, der Patient ist beim Nase-/Rachenabstrich negativ – kann aber weiter ansteckend sein. Andersrum ist ein Corona-Infizierter bereits zwei bis drei Tage ansteckungsfähig, ehe die ersten Symptome auftreten, so Wirth. Kurzum: Der Zeitraum für eine sichere Diagnose ist kurz – der Ansteckungszeitraum viel länger.

Auch wenn nur zwei der von ihr ausgeführten Tests positiv ausfielen, ist Wirth sicher: "Ich habe schon sechs Familien mit Corona betreut." Bei den Patienten trafen typische Symptome auf: trockene Schleimhäute und Husten, Hals- und Gliederschmerzen, fehlender Geschmacks- und Geruchssinn. Die Ärztin geht davon aus, dass aktuelle Fallzahlen eher verfünffacht werden müssen. Eine gute Nachricht, denn somit wären auch mehr Deutsche bereits immun. Bald gibt es zuverlässige Antikörpertests. Wirth kündigt an, alle ihre negativ getesteten Patienten testen zu wollen. Dann weiß sie, ob ihre These stimmt. (bmi)