Beim "Bachelor" kämpfen in diesem Jahr in Mexiko 22 Kandidatinnen um das Herz des Junggesellen. Prinzip des TV-Formats ist es, dass sich der Mann und die Kandidatinnen treffen und näherkommen. Am Ende einer Folge verteilt der "Bachelor" Rosen und entscheidet so, wer eine Runde weiterkommt. Frauen, die keine Rose erhalten, müssen abreisen. (fsd)