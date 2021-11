> Der Autorenwettbewerb am 21. November ist ein wichtiger Bestandteil des Festivals. Um 16 Uhr werden die drei erstplatzierten Stücke des Autorenwettbewerbs in der "Boxx" in szenischen Lesungen vorgestellt. Das Publikum kann die Entscheidung mit seinem Votum beeinflussen, bevor um 19 Uhr das Siegerstück verkündet wird. Das Thema des Wettbewerbs lautet "Die Zukunft ist digital!?" Zu sehen sind "Das Glückskind" von Heiko Buhr, "HumanApp" von Ian de Toffoli und Mario Wurmitzers Beziehungskomödie "Die Veredelung der Herzen". Der Sieger erhält 5000 Euro, und sein Stück wird in der kommenden Spielzeit in einer Inszenierung des Theaters Heilbronn uraufgeführt. Alle drei Autoren werden bei der Vorstellung ihrer Stücke anwesend sein. (rnz)