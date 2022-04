"Mit der Seilbahn bald bequem von Eppelheim ins Patrick-Henry-Village (PHV)" – so überschrieb die Stadt Eppelheim am Freitag , dem 1. April, eine Meldung, in der ein "streng vertrauliches" Geheimnis gelüftet wurde. Der Bericht samt Foto von am Dammarie-lès-Lys-Platz buddelnden Bauhof-Mitarbeitern wurde noch im Text als Aprilscherz entlarvt, den Bürgermeisterin Patricia Rebmann einer Stadtsprecherin zufolge in ihrer Corona-Quarantäne ausgebrütet hatte. Was der Rathauschefin scheinbar entgangen war: Genau solch ein Vorschlag war in der großen Nachbarstadt am Mittwochabend in einer Ausschusssitzung des Gemeinderats zur Erschließung des neuen Heidelberger Stadtteils ins Spiel gebracht worden. Ganz real und ernst. Der Ausschuss stimmte einem SPD-Antrag zu: Anstelle einer Straßenbahnstrecke, die eine fünfte Neckarbrücke erfordert, soll eine Seilbahnvariante geprüft werden, die vom Neuenheimer Feld über die Wild-Werke ins PHV führt. Ab und an übertrifft die Realität die Satire ... bmi