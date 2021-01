Andrew Wooten, bester Zweitliga-Torschütze des SV Sandhausen (48 Tore in 151 Spielen), hat einen bis Sommer 2022 datierten Vertrag beim österreichischen Erstligisten Admira/Wacker Mödling unterschrieben. In Amerika, wo sein Vater herkommt, war der 31-jährige Wormser mäßig erfolgreich gewesen. In 28 Spielen für Philadelphia gelang dem einmaligen US-Nationalspieler nur ein Tor. Beim FC Flyeralarm – Admira/Wacker wird wie die Würzburger Kickers von Felix Magath gemanagt – ist Trainer Damir Buric, ehemaliger Waldhöfer und Fürther, von den Qualitäten des Neuen überzeugt: "Andrew zeigt eine unglaubliche Präsenz im Strafraum." Für den SVS war eine Rückkehr kein Thema. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca: "Andrew hat in Philadelphia nicht überzeugt. Es gab zwar eine Anfrage, aber wir haben uns dagegen entschieden." (wow)