Zur Person

Nach dem Abitur 1970/71 am Gymnasium Wiesloch war Andreas Schlett zunächst für drei Jahre in der Finanzverwaltung tätig, bevor er sein Jura-Studium in Heidelberg aufnahm. Nach dem ersten Staatsexamen trat er Anfang 1979 sein Referendariat am Landgericht Karlsruhe an, nach dem zweiten Staatsexamen wechselte er entsprechend der juristischen Laufbahn Anfang 1981 für zwei "prägende Jahre" zur Staatsanwaltschaft Heidelberg. Seit Anfang 1983 ist er im Richterdienst und war mit Ausnahme Weinheims an allen Gerichten im Regierungsbezirk tätig, in Mosbach ebenso wie in Karlsruhe oder Bruchsal. Er war Richter an Amtsgericht, Landgericht und Oberlandesgericht. Dabei habe für ihn stets das Motto gegolten: Das Amt kommt zum Manne und nicht umgekehrt. Ab 2000 war er Richter am Landgericht Mannheim und dort für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit zuständig. Im Juli 2006 erhielt er den Ruf als Direktor an das "äußerst interessante" Amtsgericht Wiesloch, wo sich für ihn "ein Kreis schloss". Hier war er bis zu deren Schließung im Jahr 2010 auch für die Jugendarrestanstalt zuständig. Nach 13 Jahren als Amtsgerichtsdirektor in Wiesloch geht Andreas Schlett nun in Ruhestand.