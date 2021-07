> Die alt-katholische Kirche entstand 1873, nachdem einige katholische Christen das erste Vatikanische Konzil nicht akzeptierten. Sie lehnten unter anderem das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes ab. Auch die Verpflichtung zum Zölibat für Pfarrer wurde nicht anerkannt. Pfarrer und Bischöfe werden in der alt-katholischen Kirche von den Gemeinden demokratisch gewählt. Die alt-katholische Kirche hat sich – vor allem in Deutschland und in der Schweiz – von Anfang an zur Ökumene bekannt. (mio)